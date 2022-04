Eine 23 Jahre alte Frau ist zu Fuß unterwegs. Dann wird sie mutmaßlich von einem Auto angefahren und stirbt. Wie konnte es dazu kommen?

Der Tod einer jungen Frau auf einem Gehweg in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gibt der Polizei Rätsel auf. Auch am Ostermontag gab es nach Angaben eines Polizeisprechers noch keine heiße Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 23-Jährige von einem Auto erfasst wurde und später an ihren Verletzungen starb. Passanten hatten die Schwerverletzte in der Nacht auf Samstag gefunden und einen Notarzt gerufen, der konnte ihr aber nicht mehr helfen.

Es werde «in alle Richtungen» ermittelt, sagte ein Sprecher der Aichacher Polizei am Samstag. Demnach war zunächst völlig offen, ob die Frau versehentlich angefahren wurde oder ob es sich um eine vorsätzliche Tat handeln könnte.

Zusammen mit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft fahnde man intensiv nach dem Fahrzeug und dem Fahrer oder der Fahrerin, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Nach Polizeiangaben haben sich bereits erste Zeugen gemeldet. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren.