Alarm nach Chlorgasaustritt in Schwimmbad

Wegen eines Lecks ist in einem Osnabrücker Schwimmbad Chlorgas ausgetreten. Der entsprechende Alarm wurde nach Angaben der Stadtwerke am späten Dienstagabend ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Mitarbeitende des Bades und Feuerwehrkräfte waren schnell vor Ort. Ein Trupp der Feuerwehr stoppte den Gasaustritt. Eine Fachfirma sollte am Mittwochvormittag den Schaden reparieren. Das Bad blieb zunächst geschlossen.

