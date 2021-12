Alba: «Doppelbelastung kaum stemmbar»

Die verpasste Überraschung in der Basketball-Euroleague hat bei Alba Berlin eine große Enttäuschung nach sich gezogen. «Das ist bitter, weil wir gut gespielt haben und die Chance auf den Sieg hatten», sagte Spielmacher Maodo Lo nach der knappen 90:93-Heimniederlage am Freitagabend gegen ZSKA Moskau. Trotz einer starken Vorstellung ohne vier Stammkräfte hatte Alba den Final-Four-Teilnehmer der letzten Saison am Rande einer Niederlage.

Die verpasste Überraschung in der Basketball-Euroleague hat bei Alba Berlin eine große Enttäuschung nach sich gezogen. «Das ist bitter, weil wir gut gespielt haben und die Chance auf den Sieg hatten», sagte Spielmacher Maodo Lo nach der knappen 90:93-Heimniederlage am Freitagabend gegen ZSKA Moskau. Trotz einer starken Vorstellung ohne vier Stammkräfte hatte Alba den Final-Four-Teilnehmer der letzten Saison am Rande einer Niederlage.

Doch am Ende gingen die Berliner zum vierten Mal in Serie als Verlierer vom Platz. Das macht Manager Marco Baldi Sorgen. «Das muss man erst einmal wegstecken. Jetzt hängt das in den Klamotten und man ist nur müde. Wenn man so ein Spiel gewinnt, kriegt man eine zweite Luft und dann kann man vor Kraft nicht laufen», sagte er.

Denn schon am Sonntag geht es in der Basketball-Bundesliga bei Aufsteiger MLP Academics Heidelberg (15.00 Uhr/Magentasport) weiter. «Wir haben großen Respekt. Das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Die sind in jedem Spiel immer voll da und die spielen wirklich sehr, sehr guten Basketball», warnte Baldi. Denn es gibt wieder kaum Zeit zur Erholung. «Diese Saison ist extrem schwer. Diese Doppelbelastung ist kaum stemmbar», klagte deshalb Lo.

Der 28-Jährige hatte gegen ZSKA mit 26 Punkten einen persönlichen Euroleague-Rekord aufgestellt. Bedeutet hat ihm das aber nicht viel. «Das ist für mich kein Highlight. Highlight wäre, wenn wir das Spiel gewonnen hätten», sagte er. Dafür lobte er den Auftritt als Mannschaft. «Da müssen wir das Positive sehen», sagte er.

Nach fünf Spielen Pause hofft Alba gegen Heidelberg auf ein Comeback von Kapitän Luke Sikma. Baldi warnt aber vor zu hohen Erwartungen. «Dann musst du auch erst einmal wieder reinkommen», sagte der Alba-Manager.