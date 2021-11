Alba Berlin leiht Aufbauspieler Peno nach Litauen aus

Basketball-Bundesligist Alba Berlin leiht Stefan Peno bis zum Ende der laufenden Spielzeit nochmals aus. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler ist künftig für den litauischen Erstligisten BC Prienai aktiv, wie der deutsche Meister am Mittwoch mitteilte. Peno steht seit 2017 bei Alba unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der serbische Nationalspieler an den damaligen Bundesliga-Konkurrenten Rasta Vechta ausgeliehen gewesen. Zuvor hatte ihn eine schwere Knieverletzung zurückgeworfen.

«Im Training haben wir gesehen, dass Stefan in guter physischer Form ist und auch sein Knie absolut stabil ist. Er braucht jetzt mehr Spielpraxis, um wieder zu seiner vollen Basketballform zu finden. Wir sind überzeugt davon, dass Stefan bei Prienai wertvolle Minuten bekommen wird und sich so entwickeln kann», sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.