Alba Berlin steht nach Bayreuth-Sieg im Pokal-Final-Four

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat souverän das Final Four im BBL-Pokal erreicht. Am Samstagabend gewannen die Berliner ihre Viertelfinalpartie beim Ligakonkurrenten medi Bayreuth nach einem starken ersten Viertel klar mit 84:57 (47:25). Das Finalturnier findet am 19./20. Februar 2022 statt. Beste Berliner Werfer waren Oscar da Silva mit 17 und Louis Olinde mit 15 Punkten.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat souverän das Final Four im BBL-Pokal erreicht. Am Samstagabend gewannen die Berliner ihre Viertelfinalpartie beim Ligakonkurrenten medi Bayreuth nach einem starken ersten Viertel klar mit 84:57 (47:25). Das Finalturnier findet am 19./20. Februar 2022 statt. Beste Berliner Werfer waren Oscar da Silva mit 17 und Louis Olinde mit 15 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste auf den verletzten Center Christ Koumadje verzichten, zudem bekam Malte Delow eine Pause. Sein Team begann hochkonzentriert, arbeitete defensiv sehr aufmerksam und ließ im Angriff den Ball gut laufen. Alba ließ den Gastgebern kaum eine Chance und zog schnell davon. Das erste Viertel gewann der Vorjahresfinalist deutlich mit 30:8.

Im zweiten Viertel kämpften die Gastgeber aber dann mehr, und auch Alba machte nun einige Fehler. So ließen die Berliner gleich mehrere einfache Korbleger liegen und verpassten es, sich frühzeitig noch weiter abzusetzen.

Auch nach dem Seitenwechsel kam Alba gut aus der Kabine. Zu Beginn des dritten Viertels wuchs der Vorsprung erstmalig auf über 30 Punkte an (59:27). Die Gastgeber gaben trotz des deutlichen Rückstandes aber nicht auf. Die Berliner schalteten nun einige Gänge herunter und schonten einige Stammkräfte. Den Vorsprung brachten sie dennoch problemlos ins Ziel.