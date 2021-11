Alba freut sich nach Bamberg-Sieg über Eriksson-Rückkehr

Alba Berlin feierte nach dem 101:89-Sieg am Sonntag bei Brose Bamberg besonders seine Rückkehrer. Mit Johannes Thiemann, Christ Koumadje und Marcus Eriksson standen drei zuvor längere Zeit verletzte Akteure wieder zusammen auf dem Feld. «Die Jungs, die zurückgekommen sind, haben ihren Rhythmus gefunden und dazu beigetragen. Das hat uns sehr geholfen», freute sich Nationalspieler Maodo Lo.

Alba Berlin feierte nach dem 101:89-Sieg am Sonntag bei Brose Bamberg besonders seine Rückkehrer. Mit Johannes Thiemann, Christ Koumadje und Marcus Eriksson standen drei zuvor längere Zeit verletzte Akteure wieder zusammen auf dem Feld. «Die Jungs, die zurückgekommen sind, haben ihren Rhythmus gefunden und dazu beigetragen. Das hat uns sehr geholfen», freute sich Nationalspieler Maodo Lo.

Während Thiemann und Koumadje schon ein paar Partien absolvieren konnten, war es für Eriksson das erste Spiel. Nach nur einer kleinen Trainingseinheit am Samstag, fühlte sich der Schwede wieder bereit, sieht aber noch viel Luft nach oben. «Es waren ja doch etliche Wochen. Bei den vielen Spielen mit wenig Training, muss man einen eigenen Weg finden, wieder in Form zu kommen. Es war aber nur ein erster Schritt», sagte er.

Für Sportdirektor Himar Ojeda gab aber schon seine bloße Anwesenheit dem Team mehr Glauben. «Wenn er dabei ist, verändert er gleich das Gefühl aus der Distanz zu treffen. Wenn du weißt, dass jemand dabei ist, der treffen kann, ist der Druck auf jedem gleich nicht mehr so groß», sagte der Spanier.

Zuletzt war Albas Distanzwurfquote oft mau, gegen Bamberg lag sie bei sehr guten 50 Prozent. Von neun erfolgreichen Würfen, machte Eriksson zwei - insgesamt kam er auf zehn Punkte. «Seine Qualitäten als einer der besten Shooter Europas, eröffnen viel», lobte ihn Lo.

Bis zum nächsten Euroleague-Spiel am Freitag bei Zalgiris Kaunas (19.00 Uhr/Magentasport) bleiben nun ein paar Tage, die Alba vor allem zum Training nutzen will. Um die Rückkehrer weiter zu integrieren. «Nach all den Verletzungen sind das mal gute Nachrichten. Jetzt haben wir fast das Team, mit dem wir von Beginn an geplant haben», sagte Ojeda.