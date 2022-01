Alba nach Pause auf Formsuche: «Gefühl füreinander ist weg»

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin befindet sich nach längerer Zwangspause wegen zahlreicher Corona-Infektionen auf der Suche nach der Normalform. «Wir hatten vorher ein gutes Momentum. Aber das Zusammenspiel und das Gefühl füreinander ist alles weg», sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach der 74:89-Niederlage in der Euroleague daheim gegen Real Madrid.

Nach dem zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen nach fast zweiwöchiger Unterbrechung wirkten die Berliner am Donnerstagabend müde und kraftlos. «Konditionell fehlt ein bisschen was. Wir haben das mit dem Körper nicht hingekriegt», sagte Center Oscar da Silva. Doch der Spielplan der nächsten Wochen hat es in sich. Es bleibt kaum Zeit, um Energie zu tanken. «Am Ende hilft uns nur die Zeit. Da wir kaum trainieren können, müssen wir es von Spiel zu Spiel zurückgewinnen. Wir müssen die Ruhe bewahren», sagte Ojeda.

Schon am Sonntag geht es daheim in der Basketball-Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (15.00 Uhr/Magentasport) weiter. «Das wird schwierig. Sie sind sehr schnell und haben viel Energie», warnte Ojeda. Besonders motiviert sein wird dann da Silva. Der 23-Jährige war zu Beginn der Saison spontan von den Schwaben nach Berlin gewechselt. Das kam in Ludwigsburg nicht bei allen gut an. Er freut sich dennoch auf ein Wiedersehen, aber «nachdem sie mir im Hinspiel das Pfeifkonzert gegeben haben, will man sich natürlich revanchieren», sagte der Center.

Alba wird sich aber steigern müssen. «Wir sind alle in einem anderen Rhythmus, weil der eine weniger, der andere mehr pausieren musste. Aber es ist gut, dass jetzt wieder alle zusammen sind», sagte Ojeda. Gegen Ludwigsburg sollen dann auch die beiden letzten Quarantäne-Rückkehrer Johannes Thiemann und Jonas Mattisseck wieder dabei sein.