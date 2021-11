Albrecht: Landwirtschaft ist große Aufgabe für Regierung

Die künftige Bundesregierung steht nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministers Jan Philipp Albrecht (Grüne) vor drängenden Herausforderungen in der Agrarpolitik. In den vergangenen Jahren habe es an nötigen politischen Entscheidungen gefehlt. Viele Landwirte seien bereit, zum Beispiel ihre Ställe umzubauen, sagte der Minister am Donnerstag bei der Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Rendsburg. «Dafür brauchen wir einen klaren Rahmen.». Kurzfristig nötig seien Hilfen für Schweinehalter. Sie befänden in einer «existenziellen Krise», sagte der Minister.

