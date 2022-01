Alkohol-Fahrt endet im Maschendrahtzaun: Flucht misslingt

Unter Alkoholeinfluss ist ein 54 Jahre alter Mann am Freitagabend in Rosenbach (Vogtland) mit seinem Wagen in einen Maschendrahtzaun gefahren. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau vom Samstag misslang die anschließende Unfallflucht. Der 54-Jährige hatte sich in einem Gebüsch verstecken wollen, wurde aber gefunden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille fest. Der Mann wurde zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei rund 2000 Euro.

