Alkoholisierter Autofahrer treibt in Halle sein Unwesen

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Halle nach einer Auseinandersetzung versucht, seinen Beifahrer umzufahren und ist bei der Flucht vor der Polizei verletzt worden. Am Sonntagabend waren der 36-Jährige und der 18 Jahre alte Beifahrer an der Trothaer Straße aneinander geraten, worauf hin beide das Auto verließen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer gab dem 18-Jährigen eine Ohrfeige, stieg dann ins Fahrzeug und versuchte, ihn anzufahren. Dieser konnte laut Polizei jedoch ausweichen.

Wenig später flüchtete der Mann den Angaben zufolge vor einer Verkehrskontrolle. In einer Kurve sei er dann von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der 36-Jährige, der nach Polizeiinformationen stark alkoholisiert war, musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.