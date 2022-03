Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug auf der L21 in den Straßengraben gekippt. Er war mit Zugmaschine und einem Tankauflieger unterwegs - in diesem befanden sich ungefähr 30.000 Liter Buttermilch, wie die Polizei mitteilte. Davon seien bei dem Unfall am Dienstagnachmittag rund 1000 Liter ausgelaufen. Die Feuerwehr aus Kalbe (Milde) habe das Leck im Tank jedoch schnell schließen können. Nach Angaben des Umweltamts bestehe keine Gefahr für die Umwelt durch die ausgelaufene Buttermilch.

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug auf der L21 in den Straßengraben gekippt. Er war mit Zugmaschine und einem Tankauflieger unterwegs - in diesem befanden sich ungefähr 30.000 Liter Buttermilch, wie die Polizei mitteilte. Davon seien bei dem Unfall am Dienstagnachmittag rund 1000 Liter ausgelaufen. Die Feuerwehr aus Kalbe (Milde) habe das Leck im Tank jedoch schnell schließen können. Nach Angaben des Umweltamts bestehe keine Gefahr für die Umwelt durch die ausgelaufene Buttermilch.

Der Lkw sei in Richtung Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel unterwegs gewesen und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hieß es weiter. Der Fahrer habe sich selbst befreien können. Wegen Schulterschmerzen sei er in das Gardelegener Krankenhaus gebracht worden, aber vermutlich nur leichtverletzt. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Die L21 werde vermutlich erst am späten Dienstagabend wieder vollständig freigegeben werden können, teilte die Polizei mit.