Altreifen brennen in Nordsachsen: Großeinsatz der Feuerwehr

Mit Einsatzkräften aus dem gesamten Landkreis Nordsachsen hat die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag einen großen Altreifenbrand bekämpft. Auf einem Containerhof in Badrina, einem Ortsteil der Gemeinde Schönwölkau, brannten die ausgemusterten Reifen auf einer Fläche von rund 1300 Quadratmetern. Die Feuerwehr rechnete damit, dass sich der Löscheinsatz von Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen ziehen würde. «Reifen lassen sich schlecht ablöschen», sagte ein Sprecher der Feuerwehr Delitzsch. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel, über dem Gelände bildete sich eine schwarze Rauchsäule. Anwohner wurden aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Weitere Details, darunter die Brandursache, waren zunächst unbekannt.

