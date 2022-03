Ein Gleitschirmfliegen ist in der Oberpfalz bei einem Absturz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 35-Jährige am Samstag an dem Abhang eines Skiliftes nahe Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) gestartet. Aufgrund eines Luftstoßes klappte der Gleitschirm den Angaben zufolge jedoch zusammen, und der Mann stürzte aus etwa sechs Metern ab. Dabei wurde der 35-Jährige schwer verletzt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei.

