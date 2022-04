Ein Hund hat beim Gassigehen in der Oberpfalz einen Giftköder geschluckt. Ein Tierarzt rettete den Hund nach Polizeiangaben vom Sonntag mit einer Operation das Leben. Die Besitzerin des Tieres hatte den Vorfall vom Freitag in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) der Polizei mitgeteilt. Bei dem Köder handelte es sich den Erkenntnissen nach um ein mit Rattengift und Rasierklingen gespicktes Hackfleischbällchen. Laut Polizei hatten ebenfalls am Freitag zwei weitere Hunde in Hirschau Giftköder gefressen. Auch sie mussten notoperiert werden.

