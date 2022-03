Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) ist ein 44-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 44-Jährige am Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Stücke gerissen. Der 44-Jährige war den Angaben zufolge sofort tot.

