Ein Feuer hat in Edewecht im Landkreis Ammerland eine Garage und ein Wohnhaus beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Demnach entdeckte ein Nachbar in der Nacht zu Montag einen Feuerschein im Carport. Er informierte die Hausbesitzer, die die Feuerwehr riefen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, griffen die Flammen bereits auf das Wohnhaus über. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

Ein Feuer hat in Edewecht im Landkreis Ammerland eine Garage und ein Wohnhaus beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Demnach entdeckte ein Nachbar in der Nacht zu Montag einen Feuerschein im Carport. Er informierte die Hausbesitzer, die die Feuerwehr riefen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, griffen die Flammen bereits auf das Wohnhaus über. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.