Einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Landkreis Ammerland geschnappt. Einer Streifenwagenbesatzung sei am Samstag in Rastede ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten den Fahrer stoppen wollten, stürzte dieser und flüchtete zu Fuß. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein und stellte den Mann kurze Zeit später auf einem nahe gelegenen Grundstück.

Dort stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen mehrere Haftbefehle im Umfang von mehr als 600 Tagen Freiheitsstrafe vorlagen. Den Angaben zufolge stand er unter Drogeneinfluss und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein und das Fahrzeug war nicht versichert. Er kam in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg.