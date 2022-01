Amtsgericht warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen

Das Amtsgericht Hamburg-Altona warnt erneut vor gefälschten Zahlungsaufforderungen und Gerichtsbeschlüssen. Derzeit würden offenbar massenhaft offiziell wirkende Schreiben per E-Mail verschickt, in denen die Empfänger zur Bezahlung vermeintlicher Schulden aufgefordert werden, teilte das Gericht am Freitag mit. Zudem werde den Empfängern mit der Pfändung ihres Bankkontos gedroht. «Ihr Konto wird in Kürze gesperrt», heißt es demnach in einer gefälschten Mail. Die Betrugsmasche war schon Anfang 2019 aufgefallen. Damals hatte es zahlreiche Hinweise von Bürgern gegeben, die entsprechende Schreiben mit der Post erhalten hatten.

Das Amtsgericht Hamburg-Altona warnt erneut vor gefälschten Zahlungsaufforderungen und Gerichtsbeschlüssen. Derzeit würden offenbar massenhaft offiziell wirkende Schreiben per E-Mail verschickt, in denen die Empfänger zur Bezahlung vermeintlicher Schulden aufgefordert werden, teilte das Gericht am Freitag mit. Zudem werde den Empfängern mit der Pfändung ihres Bankkontos gedroht. «Ihr Konto wird in Kürze gesperrt», heißt es demnach in einer gefälschten Mail. Die Betrugsmasche war schon Anfang 2019 aufgefallen. Damals hatte es zahlreiche Hinweise von Bürgern gegeben, die entsprechende Schreiben mit der Post erhalten hatten.

Eine dem Gericht am Freitag bekanntgewordenen E-Mail mit der Absenderadresse amtsgericht.hamburg@gmail.com sei an 500 Empfänger gerichtet gewesen. Sie seien in der mit «Gerichtsbeschluss» überschriebenen Nachricht von einem «Staatsanwalt Frank Müller» als «Sehr geehrte Schuldner» aufgefordert worden, einem «Zahlungsbefehl» über 1800 Euro nachzukommen, um eine Kontenpfändung zu entgehen. Als Bankverbindung wurde den Angaben zufolge ein Konto mit irischer IBAN genannt.

Das Gericht wies darauf hin, dass derartige Forderungsschreiben nicht von Gerichten verschickt werden, sondern von der Justizkasse Hamburg. Diese enthielten dann außerdem neben dem Kassenzeichen auch das Aktenzeichen des Gerichts, das Nachfragen im Zweifelsfall beantwortet.