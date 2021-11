Andrang bei Corona-Samstagsimpfungen in Thüringen

Auch wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen haben die Thüringer Impfstellen am Samstag einen großen Andrang erlebt. Bis zum frühen Nachmittag hätten sich mindestens 6000 Menschen impfen lassen, sagte Jörg Mertz, Impfmanager der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen, auf Anfrage. Darunter waren 1500 Erstimpfungen, der Rest Zweit- und Drittimpfungen. Unter anderem in der Impfstelle in Weimar habe sich am Morgen schon vor deren Öffnung eine lange Schlange gebildet.

Landesweit konnten sich die Menschen am Samstag bis 13.30 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung in den regionalen Impfstellen gegen Covid-19 spritzen lassen. In Gera warteten aber auch später noch zahlreiche Menschen vor der Impfstelle, wie Mertz sagte.

Die Nachfrage nach der Auffrischungsspritze ist in Thüringen angesichts der sich zuspitzenden Pandemiesituation seit einigen Tagen sprunghaft gestiegen. In Thüringen gibt es die sogenannten Booster-Impfungen unabhängig vom Alter und bei vorheriger Immunisierung mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna bereits fünf Monate nach der Zweitimpfung.

Da bei Impfaktionen ohne Termin mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, rät die KV zur Terminvereinbarung über das Internetportal www.impfen-thueringen.de. KV und Gesundheitsministerium hatten am Freitag mitgeteilt, dass entgegen bisherigen Schließungsplänen die meisten der noch 27 regionalen Impfstellen in Thüringen über den Jahreswechsel hinaus geöffnet bleiben sollen - und zwar bis Ende März.