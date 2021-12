Angekündigte Corona-Proteste in Greiz: Polizei-Großaufgebot

Nach Aufrufen zu Corona-Protesten für Samstag im ostthüringischen Greiz ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Anreisende würden an Zufahrtsstraßen und an Straßen zum Stadtzentrum kontrolliert, sagte ein Sprecher der Landespolizei. Kontrollen gebe es auch bei Bahn-Reisenden. In sozialen Medien war für den Samstag in mehreren Orten Thüringens zu den Protesten mobilisiert worden, laut Polizei lag der Schwerpunkt auf Ostthüringen. In Greiz hatten sich bereits am vergangenen Samstag mehr als 1500 Menschen an einem Aufzug durch die Stadt beteiligt.

Nach Aufrufen zu Corona-Protesten für Samstag im ostthüringischen Greiz ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Anreisende würden an Zufahrtsstraßen und an Straßen zum Stadtzentrum kontrolliert, sagte ein Sprecher der Landespolizei. Kontrollen gebe es auch bei Bahn-Reisenden. In sozialen Medien war für den Samstag in mehreren Orten Thüringens zu den Protesten mobilisiert worden, laut Polizei lag der Schwerpunkt auf Ostthüringen. In Greiz hatten sich bereits am vergangenen Samstag mehr als 1500 Menschen an einem Aufzug durch die Stadt beteiligt.

In Eisenach hatte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) für Samstag ein ganztägiges Versammlungsverbot erlassen. Dort zogen bereits am Freitag bis zu 600 Menschen durch die Stadt, wie die Polizei mitteilte. Abseits der Verstöße gegen die Corona-Regeln sei der Aufzug friedlich geblieben.

Nach der aktuellen Corona-Landesverordnung sind in Thüringen in der Regel nur ortsfeste Versammlungen mit maximal 35 Personen erlaubt. Im benachbarten Sachsen hatte die Polizei zu Wochenbeginn zahlreiche solcher nicht erlaubter größerer Versammlungen aufgelöst. An einer angemeldeten Kundgebung der rechtsextremen Szene und einer Gegenkundgebung in Gera nahmen am Samstag jeweils weniger als 35 Personen teil.