Ein Mann soll in einer Wohnung in Hamburg-Bahrenfeld seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Auch seine Tochter habe leichte Verletzungen erlitten. Der Mann sei nach der Tat am Dienstagnachmittag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Einzelheiten und Informationen zu den Hintergründen lagen zunächst nicht vor.

