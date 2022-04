Die Polizei hat einen Mann nach einem Angriff in einer Asylunterkunft in Augsburg angeschossen und verletzt. Der 22-Jährige sei in einem «psychischen Ausnahmezustand» gewesen und habe sich mit einem Messer das Leben nehmen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem die Beamten einen Taser einsetzten, sei er mit dem Messer auf sie losgegangen. Darauf habe die Polizei geschossen. Der Mann sei zu Boden gegangen und noch am Dienstag in der Uniklinik operiert worden.

Die Polizei hat einen Mann nach einem Angriff in einer Asylunterkunft in Augsburg angeschossen und verletzt. Der 22-Jährige sei in einem «psychischen Ausnahmezustand» gewesen und habe sich mit einem Messer das Leben nehmen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem die Beamten einen Taser einsetzten, sei er mit dem Messer auf sie losgegangen. Darauf habe die Polizei geschossen. Der Mann sei zu Boden gegangen und noch am Dienstag in der Uniklinik operiert worden.

Der Täter war laut Polizei zu Besuch bei einer Frau in der Unterkunft und war dort mit dieser aneinandergeraten. Die Frau flüchtete in ein anderes Zimmer und verständigte über einen Mitarbeiter der Unterkunft die Polizei. Weder die Polizisten noch die Frau wurden verletzt. Das Landeskriminalamt muss nun wie in solchen Fällen üblich untersuchen, ob der Einsatz der Schusswaffe von der Polizei rechtmäßig war.