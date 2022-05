Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Thurland und Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) schwer verletzt worden. Die Fahrbahn Richtung München war in der Nacht zum Dienstag für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und kam auf der Seite zum Liegen. Dabei wurde der 33-jährige Fahrer ins Führerhaus eingeklemmt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde die rechte Leitplanke beschädigt.