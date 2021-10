Anhörung im Dresdner Stadtrat zu Krawallen bei Dynamo-Spiel

Der Dresdner Stadtrat befasst sich heute mit den Krawallen beim Fußballspiel Dynamo Dresden gegen Türkgücü München im Mai. Bei einer öffentlichen Anhörung in der Dresdner Messe werden Sachverständige gehört. Die Sitzung ist auf 90 Minuten begrenzt. Die Sachverständigen haben jeweils zehn Minuten Zeit, um ihre Position zu erläutern. Anschließend können die Vertreter der Fraktionen im Stadtrat Fragen stellen. Eine Diskussion oder politische Statements sind nicht vorgesehen. Der Ältestenrat hatte sich darauf verständigt, sechs Sachverständige zu bestellen.

Das letzte Heimspiel des damaligen Drittligisten Dynamo Dresden gegen Türkgücü München (4:0) fand am 16. Mai wegen der Corona-Pandemie ohne Fans statt. Im nahe gelegenen Großen Garten hatten sich aber Tausende Menschen eingefunden, um den Aufstieg Dresdens in die 2. Bundesliga zu feiern. Noch während des Spiels griffen mehr als 500 gewaltbereite Fans Polizisten massiv mit Pyrotechnik an. Rund 180 Einsatzkräfte wurden nach Polizeiangaben verletzt. Zudem gab es zahlreiche verletzte Dynamo-Fans. Die Polizei nahm vorübergehend 40 Randalierer fest. Das Ausmaß der Gewalt löste Entsetzen aus.