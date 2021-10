Anori verlässt Wuppertaler Zoo: Eisbären-Haltung beendet

Eisbärin Anori spielt in Wuppertal in ihrem Gehege im Zoo mit einem Reifen. Foto: Maja Hitij/dpa/Archivbild

Die Eisbärin Anori hat den Wuppertaler Zoo verlassen - damit lief dort eine lange Tradition aus: Nach über einhundert Jahren ende die Haltung und Pflege von Eisbären in dem Tierpark, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Demnach zog Anori am Dienstag aus ihrem Gehege im Bergischen Land in ihr neues Zuhause im französischen Mulhouse (Mülhausen) im Elsass. Dort habe das im Jahr 2012 in Wuppertal geborene Tier eine rund 3000 Quadratmeter große Freianlage mit Wasser-, Gras- und Schattenplätzen.

Den Zoo-Angaben zufolge entspricht die Anlage in Wuppertal nicht mehr den «Ansprüchen an eine moderne Haltung und Pflege», weshalb man die Eisbären-Haltung schon seit längerer Zeit beenden wollte. Im November 2020 wurde Eisbär Luka nach England abgegeben.

Von dem freigewordenen Platz sollen die Kalifornischen Seelöwen profitieren, deren Gehege erweitert werden soll, hieß es.