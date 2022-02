Ansah sprintet in starker Zeit zu 200-Meter-Meistertitel

Der Hamburger Sprinter Owen Ansah hat sich nach seinem Freiluft-Erfolg im vorigen Jahr nun auch erstmals den Titel als deutscher Hallenmeister über 200 Meter geholt. Ansah siegte am Sonntag in Leipzig in starken 20,55 Sekunden und blieb damit nur 13 Hundertstelsekunden über dem deutschen Hallenrekord von Sebastian Ernst aus dem Jahr 2011.

Corinna Schwab ist zum dritten Mal in Folge deutsche Hallenmeisterin über 400 Meter. In 51,74 Sekunden blieb die Läuferin aus Chemnitz nur knapp über ihrer deutschen Bestleistung aus diesem Jahr. Schwab ist auch über 200 Meter in diesem Jahr die schnellste Deutsche, war dort aber nicht dabei, so dass wie 2020 Jessica-Bianca Wessolly gewann, diesmal in 23,23 Sekunden.

Patrick Schneider siegte über die 400 Meter bei den Herren in 46,45 Sekunden. Damit feierte der Wattenscheider nicht nur seinen ersten Titel, sondern unterbot erneut die Norm für die Hallen-WM in Belgrad in drei Wochen.