Ansturm auf Tickets für HSV-Heimspiel unter 2G-Bedingungen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV erlebt einen Ansturm der Fans auf Eintrittskarten für sein erstes Heimspiel unter 2G-Bedingungen. Einen Tag nach dem Start des freien Ticketvorverkaufs für das Match am 16. Oktober (20.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf haben sich bereits mehr als 25.000 Anhänger Karten für die Partie gesichert. Somit werden mehr Besucher im Volksparkstadion sein, als unter 3G-Bedingungen zugelassen wären. «Ein klares Zeichen dafür, dass sich die Fans auf die stückweise Rückkehr zur Stadion-Normalität freuen», schrieb der HSV in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV erlebt einen Ansturm der Fans auf Eintrittskarten für sein erstes Heimspiel unter 2G-Bedingungen. Einen Tag nach dem Start des freien Ticketvorverkaufs für das Match am 16. Oktober (20.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf haben sich bereits mehr als 25.000 Anhänger Karten für die Partie gesichert. Somit werden mehr Besucher im Volksparkstadion sein, als unter 3G-Bedingungen zugelassen wären. «Ein klares Zeichen dafür, dass sich die Fans auf die stückweise Rückkehr zur Stadion-Normalität freuen», schrieb der HSV in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag.

Bei der Partie gegen die Rheinländer erhalten ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt zum Stadion, es entfallen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Zudem werden der A-Rang auf der Nordtribüne und der mittlere Teil des Blocks 22 C für dieses Heimspiel wieder Stehplatzbereiche. Auch Schoßkinder können wieder mit ins Stadion genommen werden. Zudem darf Alkohol ausgeschenkt werden, hieß es in der HSV-Mitteilung weiter.

Tickets können ausschließlich online im HSV-Ticketshop erworben werden. Einzige Ausnahme sind die Rollstuhlplätze, hier ist eine telefonische Buchung erforderlich. Alle Fans können bis zu vier Tickets erwerben, gab der HSV dazu weiter bekannt.