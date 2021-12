AOK: Zahl der Videosprechstunden nimmt stark zu

Die Zahl der Videosprechstunden in Schleswig-Holstein hat nach Angaben der AOK Nordwest stark zugenommen. Im ersten Halbjahr 2021 hätten Versicherte und Ärzte 8007 Mal über eine Videoverbindung miteinander gesprochen, teilte die Krankenkasse am Donnerstag mit. In den ersten sechs Monaten 2020 hatten nur 4869 digitale Beratungen stattgefunden. Im ersten Halbjahr 2019 hatten lediglich zwei AOK-Versicherte einen Arzt in Schleswig-Holstein am Bildschirm konsultiert. «Durch die Corona-Pandemie erfährt die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen riesengroßen Schub», sagte der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann in einer Pressemitteilung. Die Krankenkasse hat nach eigenen Angaben fast 700.000 Mitglieder in Schleswig-Holstein.

