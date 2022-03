Aras lehnt Landtags-Sondersitzung nach Lucha-Vorstoß ab

Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat die Forderung von SPD und FDP nach einer Sondersitzung des Parlaments über den Vorstoß von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) zu einem Ende der pandemischen Corona-Lage abgelehnt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Kreisen der Landtagsfraktionen in Stuttgart. Die Opposition aus SPD und FDP hat allein nicht genug Stimmen, um eine Sondersitzung durchzusetzen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke hatten Aras am Freitag gebeten, für diese Woche eine Sondersitzung einzuberufen, damit die Bürgerinnen und Bürger Klarheit über den Kurs der grün-schwarzen Regierung erhalten.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat die Forderung von SPD und FDP nach einer Sondersitzung des Parlaments über den Vorstoß von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) zu einem Ende der pandemischen Corona-Lage abgelehnt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Kreisen der Landtagsfraktionen in Stuttgart. Die Opposition aus SPD und FDP hat allein nicht genug Stimmen, um eine Sondersitzung durchzusetzen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke hatten Aras am Freitag gebeten, für diese Woche eine Sondersitzung einzuberufen, damit die Bürgerinnen und Bürger Klarheit über den Kurs der grün-schwarzen Regierung erhalten.

Lucha hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einem Brief aufgefordert, Ende April den Wechsel von der pandemischen in die endemische Phase einzuläuten. Das hätte weitreichende Folgen gehabt. Das Coronavirus würde dann wie das Grippevirus eingestuft, es gäbe praktisch keine Tests und keine vorgeschriebene Quarantäne mehr. Nachdem sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von Lucha distanziert hatte, ruderte der Minister zurück.