Die Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr gearbeitet als 2020. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen nahm im Jahresvergleich um etwa 22 Millionen auf rund 1,4 Milliarden Arbeitsstunden zu, wie das Statistische Landesamt in Halle am Donnerstag mitteilte. Das entspreche einem Anstieg der jährlichen Pro-Kopf-Arbeitszeit um etwa 23 Stunden.

Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit je Erwerbstätigen lag 2021 in Sachsen-Anhalt mit 1411 Stunden über dem Bundesschnitt von 1349, jedoch noch unter dem Vorkrisenniveau von 1439 Stunden. Zwischen Arbeitnehmern (1378 Stunden) und Selbstständigen (1797 Stunden) gab es laut Statistikbehörde ebenso deutliche Unterschiede.

Auch in den verschiedenen Branchen zeigten sich für Sachsen-Anhalt Abweichungen. Die meisten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen wurden im vergangenen Jahr im Baugewerbe mit 1590 Stunden und in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei mit 1549 Stunden geleistet, teilte die Behörde mit. Am kürzesten war die Pro-Kopf-Arbeitszeit mit 1365 Stunden dagegen in den Dienstleistungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit und marginale Beschäftigung eine größere Rolle spielten.