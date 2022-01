Arbeiten am «E-Highway»: Nächtliche Behinderungen auf der A1

Auf der Autobahn 1 zwischen dem Kreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld müssen Autofahrer seit Montag bis voraussichtlich zum 21. Januar mit nächtlichen Behinderungen rechnen. Grund seien Arbeiten an den Oberleitungen des sogenannten E-Highways Schleswig-Holstein, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Dafür wird der Verkehr jeweils zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr einspurig mit verminderter Geschwindigkeit an den Wanderbaustellen vorbei geführt. Die fünf Kilometer lange Oberleitungsstrecke zwischen dem Kreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld ist Teil eines bundesweiten Modellversuchs für den Elektrobetrieb schwerer Lastwagen.

