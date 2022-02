Arbeiter erleidet Verletzungen auf Baustelle

Bei Gerüstbauarbeiten ist ein 51-Jähriger im Landkreis Esslingen lebensgefährlich verletzt worden. Als der Arbeiter am Freitagvormittag das noch nicht vollständig eingedeckte Dach einer Garage in Weilheim an der Teck betrat, brach er durch die Latten, teilte die Polizei mit. Der Mann stürzte demnach auf der Baustelle mehrere Meter in die Tiefe. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bei Gerüstbauarbeiten ist ein 51-Jähriger im Landkreis Esslingen lebensgefährlich verletzt worden. Als der Arbeiter am Freitagvormittag das noch nicht vollständig eingedeckte Dach einer Garage in Weilheim an der Teck betrat, brach er durch die Latten, teilte die Polizei mit. Der Mann stürzte demnach auf der Baustelle mehrere Meter in die Tiefe. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.