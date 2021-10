Arbeiter zwischen Bagger und Lastwagen eingeklemmt

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Auf einer Baustelle in Altbach (Landkreis Esslingen) ist am Freitagnachmittag ein 63-Jähriger verunglückt. «Der Lkw-Fahrer befand sich gegen 13.40 Uhr im Zuge von Erdaushubarbeiten auf der Baustelle», teilte die Polizei mit. «Dort wurde er von dem zurücksetzenden Bagger eines 22-Jährigen erfasst und zwischen dem Arbeitsgerät und einem anderen Lkw eingeklemmt.» Der Mann wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen nahm Ermittlungen auf.

Auf einer Baustelle in Altbach (Landkreis Esslingen) ist am Freitagnachmittag ein 63-Jähriger verunglückt. «Der Lkw-Fahrer befand sich gegen 13.40 Uhr im Zuge von Erdaushubarbeiten auf der Baustelle», teilte die Polizei mit. «Dort wurde er von dem zurücksetzenden Bagger eines 22-Jährigen erfasst und zwischen dem Arbeitsgerät und einem anderen Lkw eingeklemmt.» Der Mann wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen nahm Ermittlungen auf.