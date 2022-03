Arbeitslosigkeit sinkt im Februar auf 7,2 Prozent im Land

In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit angesichts des milden Winters gesunken. Im Februar waren rund 79.700 Arbeitslose registriert. Das waren knapp 1000 weniger als im Januar und 12.400 Arbeitslose weniger als im Vorjahr, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Es seien erste Tendenzen der Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt erkennbar. So sank die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent im Februar. Im Vorjahresmonat waren es 8,3 Prozent. Die aktuellen Daten wurden zur Monatsmitte erfasst.

Die Arbeitslosigkeit liege im Land auch unter dem Niveau kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Omikron-Welle habe bisher kaum Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. «Allerdings sind die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch nicht abzusehen», sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Unterdessen sei die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter hoch. Arbeitgeber meldeten den Arbeitsagenturen im Februar 4700 neue Stellen. Im Bestand seien derzeit fast 22.800 freie Stellen.