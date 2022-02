Arbeitslosigkeit stiegt zu Jahresbeginn leicht an

Arbeitslosigkeit stiegt zu Jahresbeginn leicht an

In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn saisonal bedingt weiter gestiegen. Im Januar waren rund 80.600 Arbeitslose registriert. Das waren 6600 mehr als im Dezember 2021, aber 10.600 Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg in Sachsen-Anhalt im Januar auf 7,3 Prozent. Das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als im Dezember (6,7 Prozent). Im Vorjahr hatte Sachsen-Anhalt im Januar eine Arbeitslosenquote von 8,2 Prozent. Die aktuellen Daten für den Arbeitsmarkt wurden zum 13 Januar erhoben.

In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn saisonal bedingt weiter gestiegen. Im Januar waren rund 80.600 Arbeitslose registriert. Das waren 6600 mehr als im Dezember 2021, aber 10.600 Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg in Sachsen-Anhalt im Januar auf 7,3 Prozent. Das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als im Dezember (6,7 Prozent). Im Vorjahr hatte Sachsen-Anhalt im Januar eine Arbeitslosenquote von 8,2 Prozent. Die aktuellen Daten für den Arbeitsmarkt wurden zum 13 Januar erhoben.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei vor allem dadurch bedingt, dass im Winter in den Bau- und Außenberufen Tätigkeiten eingeschränkt sind, sagte der Chef der Regionaldirektion Markus Behrens. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei über alle Branchen hinweg weiter hoch, der Arbeitsmarkt zeige sich robust. Zudem bestehe bei vielen Unternehmen die Hoffnung, dass es nicht zu weiteren Einschränkungen wegen der Pandemie kommen wird, sagte Behrens.