Arbeitsunfall beim Kistenstapeln: Mann stirbt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist laut Polizei ein Mann in Folge schwerer Kopfverletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war der Arbeiter am Donnerstagabend beim Stapeln von Großhandelskisten von einem Podest gefallen und hatte sich dabei die schweren Verletzungen zugezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

