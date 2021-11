Arbeitsunfall mit Gabelstapler: 24-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Gabelstapler ist im Landkreis Eichsfeld ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger habe mit dem Fahrzeug seinen Kollegen erfasst und ihn dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in einer Ladenbaufirma in Leinefelde-Worbis. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

