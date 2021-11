Architektenkammer: Baupreise steigen in MV schneller

Die prozentualen Steigerungen der Baukosten sind laut einer Erhebung des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI) in Mecklenburg-Vorpommern im Verlauf des letzten Halbjahres in fast allen Hochbaugewerken bundesweit am höchsten. So weise die Umfrage für den Nordosten in den Gewerken Stahl- und Metallbau Preissteigerungen von bis zu 54 Prozent aus, während Gewerke wie der Holzbau sowie Putz- und Stuck-Arbeiten zwischen 30 und 40 Prozent teurer wurden, hieß es in einer Mitteilung der Architektenkammer MV am Dienstag. Insgesamt seien die Baupreise in zentralen Gewerken des Hochbaus in Deutschland zwischen Februar und September 2021 um nur 20 Prozent gestiegen.

Der Präsident der Landesarchitektenkammer, Christoph Meyn, sieht - neben den deutschlandweiten Faktoren wie der weltweiten Rohstoffknappheit, der geringen Materialverfügbarkeit von Produkten aufgrund anhaltend hoher Nachfrage oder dem zunehmenden Fachkräftemangel - für die Entwicklung im Nordosten auch spezifisch regionale Gründe. Er vermutet, dass «sich in MV mehrere ungünstige Rahmenbedingungen gegenseitig verstärken». So überlagere sich der zunehmend hohe Investitions- und Anlegerdruck gerade in den küstennahen Regionen mit der in den letzten Jahren deutlich gesunkenen Verfügbarkeit von kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben. «Wenn dann die Industrie nur noch Tagespreise für Baustoffe und Bauprodukte anbietet, können und werden die wenigen regionalen Baufirmen ihre Risiken schon in der Angebotserstellung entsprechend hoch bewerten, um ihre Unternehmen nicht zu gefährden», so Meyn.