Arnold Rekordspieler für Wolfsburg: 259 Bundesliga-Einsätze

Maximilian Arnold ist nun Rekordspieler des VfL Wolfsburg. Der 27 Jahre alte gebürtige Sachse kam am Samstag beim Champions-League-Teilnehmer in der Meisterschaftspartie auswärts gegen den 1. FC Union Berlin zum Einsatz. Arnold absolvierte damit sein 259. Spiel für den VfL in der Fußball-Bundesliga. Er zieht mit dem bisherigen Wolfsburger Rekordspieler Diego Benaglio gleich und kann den ehemaligen Keeper bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg überholen.

