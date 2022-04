Ein 54 Jahre alter Mann soll in Aschaffenburg eine junge Frau unvermittelt auf die Straße geschubst haben. Die 18-Jährige wurde von einem Kleinwagen gestreift und leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Tatverdächtige war nach dem Vorfall am Vortag festgenommen worden. Gegen den 54-Jährigen, der offenbar psychische Probleme hatte, werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.