Aschenbrödel ohne Ruhetag: Schau in Moritzburg öffnet länger

Angesichts des großen Interesses werden die Besuchszeiten der beliebten Winterausstellung «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» in Schloss Moritzburg verlängert. Ab Freitag (4. Februar) ist sie täglich geöffnet, wie die staatliche Schlösserverwaltung am Dienstag mitteilte. Sie empfiehlt einen Besuch mit Zeitfenstertickets, die online gebucht werden können. Nach der langen Zwangspause der Kultur waren die je etwa 1500 Karten an den ersten beiden Wochenenden nach dem 21. Januar ausverkauft.

Noch bis um 27. Februar sind originale Exponate, Kostüme und Requisiten des Kultfilms zu sehen, darunter etwa 20 Kostüme aus dem Fundus der Barrandov-Studios in Prag sowie Potsdam-Babelsberg, auch das Original-Hochzeitskleid aus dem Film, sowie erstmals Aschenbrödels Reitsattel. Ein Special widmet sich in fünf weiteren Räumen Leben und Karriere der im vergangenen Juni gestorbenen tschechischen Schauspielerin Libuse Safrankova, die für viele Menschen immer das Mädchen Aschenbrödel blieb.

Das barocke Jagdschloss des sächsischen Kurfürsten August der Starke (1670-1733) war ein Drehort der deutsch-tschechischen Verfilmung des Märchenklassikers von 1972/1973. Seit 2011 können Fans und Besucher dort im Winter in die Szenerie des Films eintauchen, der fest zum Weihnachts-TV-Programm gehört - von der Küche der Stiefmutter, wo Täubchen «die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen» picken, durch den Stall von Aschenbrödels Pferd Nikolaus bis zum Ballsaal.