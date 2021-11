Asklepios-Kliniken bieten Booster-Impfungen für alle

Die Asklepios-Kliniken in Hamburg bieten ab sofort an ihren Standorten Corona-Auffrischungsimpfungen für alle an. Das teilte das Klinikunternehmen am Freitag mit. Nach der Schließung des städtischen Impfzentrums an der Messe sind die Impfzentren der Kliniken neben den Hausärzten einer der wichtigsten Pfeiler der Impfkampagne in der Hansestadt.

Für die vier Kliniken Altona, Harburg, Nord-Heidberg und Wandsbek können Impftermine über eine neue städtische Hotline (Montag bis Freitag von 7.00 bis 19.00 Uhr - 040 428 28 4000) oder online (Hamburg www.hamburg.de/corona-impfung) gebucht werden. Außerdem bietet Asklepios in den Kliniken in St. Georg, Rissen und Barmbek ebenfalls Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an. Die Anmeldung für Impfungen in den Kliniken Barmbek und St. Georg erfolgt über die konzerneigene Webseite coronaimpfung.asklepios.com. Im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen gibt es unter der Telefonnummer 040 8191 2027 Impftermine.