Der Ukraine-Krieg und die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas hat eine längere Nutzung der Atomkraftwerke in die Diskussion gebracht. Die AfD wirbt dafür. Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach sagt, warum er darin keine Alternative sieht.

Die Atomkraft ist wegen der Abhängigkeit von russischer Energie wieder ins Gespräch gekommen - doch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hält sie für keine Lösung. «Die Analysen zeigen, dass die Kernkraft bei der Betrachtung des kritischen Zeitraums der nächsten zweieinhalb Jahre keine Alternative ist», sagte Steinbach der Deutschen Presse-Agentur. Eine längere Laufzeit der Atommeiler hält der Minister nicht für sinnvoll. Dagegen wirbt die AfD-Landtagsfraktion dafür.

«Wenn man die Kernkraftwerke nur mit 50 Prozent Last betreiben würde, um die Reichweite nach hinten zu schieben, benötigte das soviel Ersatz an fossiler Energie, dass es sich nicht rechnet», sagte Steinbach. «Überhaupt ist beim Weiterbetrieb der Anlagen das Problem, dass sie zumindest in Teilen auf Verschleiß gefahren sind. Ein Betreiben ohne sozusagen «gültigen TÜV» ist aber keine Alternative.» Er sieht noch ein anderes Problem: «Man müsste auch neue Brennstäbe beschaffen, da beträgt die Lieferzeit 18 Monate - und das Bezugsland ist Russland. Damit hat sich diese Frage auch erübrigt.»

In Deutschland sind noch drei Atomkraftwerke am Netz: Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Sie sollen bis Ende 2022 abgeschaltet werden. Die sogenannten Wirtschaftsweisen - der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - halten in ihrer aktuellen Prognose fest, dass eine Laufzeitverlängerung einen Beitrag leisten könnte, um weniger abhängig von russischen Energielieferungen zu werden. Das Bundeswirtschafts- und das Bundesumweltministerium empfehlen das nicht und warnen vor hohen Kosten, verfassungsrechtlichen und sicherheitstechnischen Risiken.

Die AfD im Landtag befürwortet eine längere Atomnutzung. «Als energiepolitischer Sprecher bin ich der Meinung, dass wir unbedingt eine Laufzeitverlängerung für die drei verbleibenden Kernkraftwerke beantragen sollten», sagte Fraktionsvizechef Steffen Kubitzki. «In der jetzigen Lage steht Energiesicherheit an erster Stelle.» Wasserstoff und erneuerbare Energien stünden in naher Zukunft nicht ausreichend zur Verfügung. Die Kernenergie stehe für die Grundlast - die ständig benötigte Strommenge im Tagesverlauf - ganz oben.