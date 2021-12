Auch an Heiligabend und Silvester wird gegen Corona geimpft

Auch an Weihnachten und Silvester können sich Menschen in Niedersachsen und Bremen gegen das Coronavirus impfen lassen. So sind dann in Hannover die zentralen Impfzentren am Zoo, in der Ernst-August-Galerie sowie am Regionshaus geöffnet, wie der Sprecher der Region mitteilte. Geimpft werde zwischen 9 und 14 Uhr.

In Wilhelmshaven ist das Impflokal im Einkaufszentrum Nordseepassage am 24. Dezember und am 31. Dezember geöffnet. Der Stadtsprecherin zufolge werden zwischen 10 und 15 Uhr Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht. Eine Impfaktion an Heiligabend gibt es außerdem zum Beispiel in der Stadtgalerie Hameln. Zwischen 9 und 13 Uhr können Menschen nach vorheriger Terminbuchung eine Corona-Schutzimpfung erhalten, wie die Pressesprecherin mitteilte.

Das Bremer Impfzentrum Am Brill hat an Heiligabend und an Silvester jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Für eine Corona-Schutzimpfung ist ein Termin nötig. «Sowohl für die beiden Feiertage, als auch für die weiteren Tage bis Ende des Jahres gibt es aktuell noch freie Impftermine», hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsressorts vom Mittwoch. «Lassen Sie sich boostern, unabhängig vom jeweiligen Tag», sagte die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) laut Mitteilung. «Die Auffrischungsimpfung vervollständigt Ihren Impfschutz und kann Sie auch vor Omikron besser schützen.»