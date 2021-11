Auch Hessisches Staatstheater führt 2G-plus-Modell ein

Angesichts steigender Corona-Zahlen haben auch das Hessische Staatstheater Wiesbaden sowie das Staatstheater in Darmstadt das 2G-plus-Modell eingeführt. Zutritt zu allen Spielstätten haben ab diesem Donnerstag nur geimpfte oder genesene Menschen mit einem zertifizierten, negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, wie das Staatstheater am Mittwoch in der Landeshauptstadt mitteilte.

Angesichts steigender Corona-Zahlen haben auch das Hessische Staatstheater Wiesbaden sowie das Staatstheater in Darmstadt das 2G-plus-Modell eingeführt. Zutritt zu allen Spielstätten haben ab diesem Donnerstag nur geimpfte oder genesene Menschen mit einem zertifizierten, negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, wie das Staatstheater am Mittwoch in der Landeshauptstadt mitteilte.

Bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren reicht demnach ein offizieller, aktueller Schnelltest. Das Theater in Darmstadt erklärte, bei Besuchern unter 18 Jahren reiche auch das Schultestheft. Zudem gibt es für alle Besucher eine Maskenpflicht. Einen Tag zuvor hatten bereits die Städtischen Bühnen in Frankfurt die Einführung der 2G-plus-Regelung mitgeteilt.