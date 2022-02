Auffahrunfall auf A2: Ein Schwerverletzter

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Hannover ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden. Der 40-Jährige fuhr nach Angaben der Feuerwehr zwischen Hannover-Ost und Buchholz mit seinem Transporter und Anhänger auf einen Lastwagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine zerstört und der Fahrer in der Kabine eingeklemmt. Um ihn aus dem Fahrerhäuschen zu befreien, musste die Feuerwehr demnach erst die beiden Fahrzeuge voneinander trennen. Die A2 war in dem Bereich während des Einsatzes in Richtung Dortmund gesperrt.

