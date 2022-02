Aufklärung: Frau aus Langeweile mit Feuerlöscher besprüht

Aus Langeweile haben zwei Jugendliche in Greifswald eine 21-jährige Frau angegriffen, sie mit einem Feuerlöscher vollgesprüht und beraubt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, haben die 15-jährigen Tatverdächtigen den Überfall gestanden und das in ihrer Vernehmung zu ihrem Motiv erklärt. Der Handtaschenraub hatte sich bereits Mitte November nachts an einem Wohnheimkomplex unweit vom Bahnhof in Greifswald ereignet. Die Geschädigte musste danach ins Krankenhaus gebracht werden und leide bis heute unter den Folgen der nächtlichen Gewaltattacke. Die Kriminalpolizei war den Jugendlichen über intensive Ermittlungen auf die Spur gekommen.

Aus Langeweile haben zwei Jugendliche in Greifswald eine 21-jährige Frau angegriffen, sie mit einem Feuerlöscher vollgesprüht und beraubt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, haben die 15-jährigen Tatverdächtigen den Überfall gestanden und das in ihrer Vernehmung zu ihrem Motiv erklärt. Der Handtaschenraub hatte sich bereits Mitte November nachts an einem Wohnheimkomplex unweit vom Bahnhof in Greifswald ereignet. Die Geschädigte musste danach ins Krankenhaus gebracht werden und leide bis heute unter den Folgen der nächtlichen Gewaltattacke. Die Kriminalpolizei war den Jugendlichen über intensive Ermittlungen auf die Spur gekommen.

Die gestohlene Handtasche sei später in Tatortnähe gefunden worden. Da keine Haftgründe gegen die beiden Jugendlichen vorlagen, wurde von der Staatsanwaltschaft kein Haftbefehl beantragt. Somit wurden die Tatverdächtigen anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt, wie der Sprecher erklärte.