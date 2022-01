Aufräumen nach «Nadia» und Schnee zum Wochenstart

Nach Sturmtief «Nadia» haben teils heftige Schneefälle und Schneeregen vorübergehend für Verkehrsbehinderungen in Sachsen-Anhalt gesorgt. In den oberen Lagen des Harzes hatten Einsatzkräfte am Montag alle Hände voll zu tun, um weiterhin umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste von Straßen zu räumen. Im Tagesverlauf habe sich auch mit dem Anstieg der Temperaturen die Situation wieder normalisiert, wie eine Sprecher der Leitstelle im Landkreis Harz am Montag sagte. Der Winterdienst habe die Hauptverkehrswege weitgehend geräumt.

Indes kommen Freunde des Winters oberhalb von 600 Metern auf ihre Kosten, wie ein Sprecher der Tourismusgesellschaft Wernigerode sagte. «Um Schierke liegt schon ordentlich Schnee», sagte er. Rodeln und Wandern sei gut möglich. Meteorologen machten Hoffnung auf mehr Schnee. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung gilt es im Harz angesichts der Wetterlage, besonders achtsam beim Betreten der Wälder zu sein und sich vorher über die aktuelle Situation zu informieren.

Bei den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nahmen die Züge der Selketalbahn wieder den Betrieb auf, wie das Unternehmen am Montag auf seiner Internetseite mitteilte. Hingegen endeten Fahrten mit der Brockenbahn wegen der Aufräumarbeiten nach dem Sturm noch in Schierke. Seit Freitag war der Zugverkehr bis ganz nach oben auf den Brocken nicht möglich.

Unterdessen waren Mitarbeiter der Harzer Schmalspurbahnen im Einsatz, um die Gleise von umgeknickten Bäumen und Schnee frei zu bekommen. Nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes (DWD) werden in den nächsten Tagen weitere Niederschläge erwartet, aber auch teils stürmische Winde.