Ein Osterfeuer ist in Aurich außer Kontrolle geraten und hat hohes, trockenes Gras in Brand gesetzt. Anwohner hatten am Samstag die Feuerwehr alarmiert und einen Flächenbrand gemeldet. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer binnen weniger Minuten und verhinderten eine weitere Ausbreitung, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Nach rund 45 Minuten rückte die Feuerwehr wieder ab.

