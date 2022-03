Aus im DFB-Pokal: KSC scheitert im Elfmeterschießen beim HSV

Mit zehn Spielern hat der Karlsruher SC im Zweitliga-Duell beim Hamburger SV knapp den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals seit 25 Jahren verpasst. Die Badener mussten sich am Mittwochabend im Hamburger Volksparkstadion mit 2:3 (2:2, 2:2, 1:0) im Elfmeterschießen geschlagen geben. Vor 25.000 Zuschauern hatte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner bis in die Nachspielzeit mit 2:1 geführt, verließ die Hansestadt dann aber als Verlierer.

«Man kann sich nur etwas von kaufen, wenn man weiterkommt», sagte der starke KSC-Torhüter Marius Gersbeck bei Sky. «Das Aus ist sehr bitter.»

In der attraktiven Partie hatten Philip Heise (40. Minute) per Freistoß und Philipp Hofmann (50.) die Tore für den KSC in der regulären Spielzeit erzielt. HSV-Torjäger Robert Glatzel schaffte mit zwei Treffern den Ausgleich (52./90.+1). Weil die Verlängerung torlos blieb, ging es ins Elfmeterschießen. Darin parierte KSC-Torhüter Gersbeck zunächst den Schuss von Sebastian Schonlau, doch dann scheiterten Marvin Wanitzek, Ricardo van Rhijn und Daniel O’Shaughnessy. «Pure Leere», sagte Hofmann zu seinen Gefühlen nach dem Ende. «Es ist schwer, jetzt Worte zu finden.»

Zuvor hatte Christoph Kobald Gelb-Rot gesehen (72.), so dass die Karlsruher nur noch mit zehn Profis spielten. Sonny Kittel verschoss einen Foulelfmeter für den HSV (72.).

Im einzigen Zweitliga-Duell des Viertelfinales wollten sich die Hamburger für die Punktspielniederlage gegen den Aufstiegsfavoriten Werder Bremen (2:3) drei Tage zuvor rehabilitieren. Nach einem stürmischen Start der Gastgeber antworteten die Badener jedoch mit verheißungsvollen Attacken und hatten bis zur Halbzeitpause trotz geringeren Ballbesitzes ein Chancenübergewicht.

Gegen den direkt verwandelten Freistoß von Heise waren die Hamburger aber machtlos. Beim zweiten KSC-Treffer war die HSV-Abwehr nicht im Bilde. Unmittelbar nach dem Anschlusstreffer nahm die Partie nach einem Dreier-Wechsel der Hamburger noch mehr an Intensität auf. Trotz der Kräfteverschleißes in Unterzahl suchte der KSC immer wieder die Offensive umd kämpfte leidenschaftlich.